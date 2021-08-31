Лавров: Многие провокации перед выборами в России идут через Украину

По словам Сергея Лаврова, "такой заход" уже состоялся в Белоруссии

Накануне выборов в России многие провокации осуществляются через Украину. С таким заявлением во вторник, 31 августа, выступил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

В ходе встречи с представителями национально-культурных объединений глава МИД заявил, что украинские власти "веером разослали по всем странам требование" к своим послам в других государствах с тем, чтобы те настаивали на отправке иностранных наблюдателей на выборы в России.

Лавров рассказал, что по его сведениям, "такой заход" уже состоялся в Белоруссии. По мнению российского министра, это смешно, поскольку "при чем здесь российские выборы и Украина", сообщает РИА Новости.

В России на 19 сентября назначен Единый день голосования, в ходе которого пройдут выборы депутатов Госдумы, глав 12 субъектов Российской Федерации и депутатов законодательных собраний в 39 регионах. При этом голосование будет проводиться три дня подряд — 17, 18 и 19 сентября.

1 августа директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин предупредил о готовящихся извне провокациях во время предстоящих в России выборах. По его словам, российская сторона располагает информацией о том, по каким точкам будут бить.

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