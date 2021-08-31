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Россияне назвали самые важные события уходящего лета

13:04
  • вторник
  • 31 августа 2021

У каждого второго жителя страны произошло больше хорошего, чем плохого

Три четверти россиян (73%) довольны тем, как провели лето 2021 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Россияне рассказали, как давно уже не были в отпуске

При этом 33% заявили, что лето-2021 оказалось лучше прошлогоднего, 47% не заметили различий. Также 47% рассказали, что в период с июня по август с ними случилось больше хорошего, чем плохого. У 40% хорошего и плохого оказалось поровну.

Среди самых важных событий уходящего лета респонденты чаще всего называли отпуск, путешествия и семейный отдых (15%). Еще 6% пожаловались на коронавирусную инфекцию у себя или кого-то из близких. Еще 5% запомнят лето-2021 благодаря рождению детей или внуков. Работа или повышение (смена места работы) запомнились 4% опрошенных.

Большинство участников исследования провели лето за дачными работами (40%) и домашним хозяйством (33%). 30% посвятили время детям, 29% гуляли и бывали на природе. 27% летом часто встречались с друзьями. 6% рассказали про летние романтические увлечения и любовь.

Среди наиболее запоминающихся событий своего населенного пункта, региона или страны в целом россияне чаще называли ремонт дорог, строительство мостов и станций метро (16%), благоустройство (6%), отметили пожары и задымленность (5%), сообщается на официальном сайте ВЦИОМ.

В апреле опрос показал, что более четверти россиян (28%) не собирались брать летом отпуск. Из тех, кто все же намеревался уйти в отпуск, 24% планировали путешествие.

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