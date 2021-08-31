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Как вернуть обоняние после COVID-19: рекомендации врача

13:18
  • вторник
  • 31 августа 2021

Коронавирусная инфекция у многих людей приводит к паросмии — искажению запахов или полной потере обоняния

Перенесенная коронавирусная инфекция у многих людей приводит к паросмии — искажению запахов или полной потере обоняния. О способах, которые помогут справиться с этим неприятным последствием, рассказала врач-инфекционист Светлана Малиновская.
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Медик пояснила, что паросмию вызывают поражения обонятельных луковиц в центральной нервной системе. Это приводит к тому, что привычные и известные запахи начинают казаться нехарактерными и дискомфортными.

Малиновская посоветовала прежде всего позаботиться о своем психологическом здоровье: попробовать различные практики расслабления, чаще бывать на свежем воздухе. Это поможет снизить уровень стресса, вызванного проблемами с обонянием.

Если запахи еды кажутся неприятными, стоит переключиться на пресную пищу или протеиновые коктейли без ароматизаторов. Напитков и блюд с ярко выраженным ароматом лучше избегать.

Врач также предложила практиковать ароматерапию с эфирными маслами. Несколько раз в день нужно вдыхать аромат из каждого пузырька, "тренируя" таким образом обоняние и фиксируя ощущение, сообщает РИА Новости.

Cенатор и врач Сергей Леонов ранее также предложил тренировать обоняние различными запахами. Он подчеркнул, что после COVID-19 обонятельные функции, как правило, восстанавливаются полностью, а сроки зависят от индивидуальных особенностей нервных тканей.

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