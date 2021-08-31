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Собянин открыл новое здание детской школы искусств им. Глинки

14:43
  • вторник
  • 31 августа 2021

В ходе открытия мэр поручил организовать бесплатные выезды на фестивали и концерты для учащихся музыкальных школ

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник открыл новое здание детской школы искусств имени Глинки на юго-востоке столицы. Четырехэтажное строение площадью три с половиной тысячи квадратных метров значительно просторнее прежнего. Обучаться там смогут до 600 человек. В здании создана безбарьерная среда. Благоустроена прилегающая территория, сообщает "ТВ Центр".

В рамках проекта "Искусство детям" закуплены музыкальные инструменты, мебель и оборудование. Кроме того, Сергей Собянин рассказал и о приятном бонусе, который ждёт музыкальные школы. Так, в новом учебном году они смогут бесплатно заказывать автобусы в "Мосгортрансе" для выездов оркестров на концерты.

"То, что касается фестивалей, выездных мероприятий, концертов. Это важное направление, чтобы мы не закрывались в стенах школ искусств или в стенах своих учреждений, передвигались по городу, чтобы приезжали в другие школы, просто образовательные школы, где имеются очень хорошие концертные площадки, залы, дома культуры. У нас город достаточно сложный для передвижения с точки зрения безопасности, организации транспортного обслуживания. Поэтому мы сегодня по просьбе руководителей школ искусств, ребят приняли решение о выделении специального транспорта для перемещения ребят из школ искусств к месту проведения концертов. То есть департамент транспорта будет выделять первоклассные автобусы бесплатно, на которых можно будет перемещаться по городу", - сообщил Собянин.

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Музыкальная школа им. М. И. Глинки
Музыкальная школа им. М. И. Глинки
Сергей Собянин посетил музыкальную школу им. М. И. Глинки
Сергей Собянин посетил музыкальную школу им. М. И. Глинки
Музыкальная школа им. М. И. Глинки
Музыкальная школа им. М. И. Глинки
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