Собянин открыл новое здание детской школы искусств им. Глинки

В ходе открытия мэр поручил организовать бесплатные выезды на фестивали и концерты для учащихся музыкальных школ

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник открыл новое здание детской школы искусств имени Глинки на юго-востоке столицы. Четырехэтажное строение площадью три с половиной тысячи квадратных метров значительно просторнее прежнего. Обучаться там смогут до 600 человек. В здании создана безбарьерная среда. Благоустроена прилегающая территория, сообщает "ТВ Центр".

В рамках проекта "Искусство детям" закуплены музыкальные инструменты, мебель и оборудование. Кроме того, Сергей Собянин рассказал и о приятном бонусе, который ждёт музыкальные школы. Так, в новом учебном году они смогут бесплатно заказывать автобусы в "Мосгортрансе" для выездов оркестров на концерты.

"То, что касается фестивалей, выездных мероприятий, концертов. Это важное направление, чтобы мы не закрывались в стенах школ искусств или в стенах своих учреждений, передвигались по городу, чтобы приезжали в другие школы, просто образовательные школы, где имеются очень хорошие концертные площадки, залы, дома культуры. У нас город достаточно сложный для передвижения с точки зрения безопасности, организации транспортного обслуживания. Поэтому мы сегодня по просьбе руководителей школ искусств, ребят приняли решение о выделении специального транспорта для перемещения ребят из школ искусств к месту проведения концертов. То есть департамент транспорта будет выделять первоклассные автобусы бесплатно, на которых можно будет перемещаться по городу", - сообщил Собянин.

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