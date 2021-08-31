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Независимые кандидаты Певцов и Вассерман подписали коалиционное соглашение

12:26
  • вторник
  • 31 августа 2021

У них много общего

Дмитрий Певцов и Анатолий Вассерман обсудили свои программы и заключили коалиционное соглашение о намерениях. Переговоры участники соглашения провели на высоте 340 метров – на Останкинской башне.

"Мы очень разные люди, но в том, что многое нужно пересмотреть в государственном подходе, наши мнения совпали. Мы оба за остановку пенсионной реформы и снижение пенсионного возраста. За создание широкой сети Домов юных техников для восстановления системы научно-технического творчества молодежи. Дети должны иметь возможность развиваться технически. Такие центры должны быть максимально доступны, располагаться в каждом районе. Вассерман согласен со мной, что надо восстановить систему доплат за боевые награды участникам боевых действий, за придание особого федерального статуса ликвидаторам катастрофы на Чернобыльской АЭС", - перечислил Певцов.

В свою очередь Анатолий Вассерман подчеркнул важность использования достижений компьютеризации и автоматизации производств для решения вопроса снижения пенсионного возраста

"Мы совместно ратуем за поддержку отечественной фундаментальной науки, прикладных инноваций в машиностроении, инфраструктуре и на цифровых направлениях. Вопросов, волнующих меня и Дмитрия, множество: контроль за ценами и тарифами, восстановление системы здравоохранения, пострадавшей от "оптимизации", контроль миграции, прекращение оттока капитала из России", - заявил Вассерман.

Соглашение между двумя кандидатами предусматривает совместную подготовку законопроектов по озвученным направлениям.

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Дмитрий Певцов и Анатолий Вассерман (справа налево)
Дмитрий Певцов и Анатолий Вассерман (справа налево)
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