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В районе Фили-Давыдково появился теннисный корт

15:06
  • вторник
  • 31 августа 2021

Горожане там смогут играть бесплатно

Во вторник в столичном районе Фили-Давыдково открылся теннисный корт, который давно ждали местные жители. Хард (Hard) покрытие - профессиональное, отвечает международным спортивным стандартам. И его тут же протестировали все, кто неравнодушен к этому виду спорта.

Но главное - горожане смогут играть здесь бесплатно. Жители района очень просили именно такую площадку, на которой будет комфортно и начинающим, и серьёзным спортсменам.

"Один человек или группа жителей очень-очень многого могут добиться в Москве. То есть это инициатива жителей. Вы большие молодцы, что довели это до конца, что это не просто корт, не просто площадка с сеткой, это действительно высокопрофессиональное спортивное сооружение, которым сможете пользоваться вы все. Обслуживать его будет город", - заявил телеведущий Евгений Попов.

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