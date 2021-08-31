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В особняке Абрикосовых реставраторы нашли уникальные витражи

15:14
  • вторник
  • 31 августа 2021

На этом сюрпризы не закончились

Уникальные витражи обнаружили реставраторы в особняке Абрикосовых – пожалуй, самых известных шоколадных фабрикантов в России. Необычное здание, построенное более века назад, долгое время было незаслуженно забыто. Фасаду исторический облик уже вернули, и результат немало удивил горожан.
Здание Библиотеки иностранной литературы открылось после реставрации

При виде этого здания прохожие часто шепчут – "мармеладный модерн". После того, как фасаду вернули исторический цвет, поменяв красно-кирпичный на оливковый, ассоциаций стало еще больше. Знали бы они, что происходит сейчас внутри.

Бывший дом конфетной династии Абрикосовых, будто в благодарность за то, что его наконец-то восстанавливают, постоянно радует открытиями. Под слоями краски, как под обёртками конфет, долгое время скрывались сокровища.

Одно из них - под самым потолком. За строительными лесами открывается дивной красоты окно, так называемый "световой фонарь". Именно через него освещалось просторное помещение. Правда, лишь до тех пор, пока фабрику не национализировали, а все буржуазные элементы хозяйского дома красные не закрасили белым.

Убрав щедро нанесённые большевиками 10 слоёв, реставраторы ахнули. Во-первых, потолок украшают изысканные растительные орнаменты. Во-вторых, на окне сохранился уникальный витражный плафон. Который тут же ласково окрестили "Ромашкой".

Чудо-лепестки ждут, когда вернутся на родное место. Специалисты реставрировали их полгода. Удалось полностью воссоздать весь рисунок витражного плафона, довести до совершенства пострадавшие элементы. На очереди – восстановление камина. На реставрации – двери и паркет. Но изюминкой дома эксперты называют витражи. Это ж надо, как семья бывшего крепостного Николаева, ставшего купцом Абрикосовым, любила хрупкие вещи.

Реставраторы сделали еще одно открытие, больше относящееся не к архитектуре, а к психологии. Сравнив изящную отделку и богатое убранство второго - хозяйского этажа, и первого – для нанятых сотрудников, особой разницы не увидели! Получается, подчинённые кондитеров Абрикосовых тоже жили в "полном шоколаде".

В Департаменте культурного наследия Москвы тщательно следят за ходом работ. "Это один из объектов, восстанавливаемых в Москве за частные деньги. Планируется, что помещения этого памятника будут доступны для москвичей, доступны для всех желающих. Кто в рамках экскурсий захочет ознакомиться с историей, с архитектурой", - отметил руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Ждать осталось недолго. Комплексные реставрационные работы в доме Абрикосовых должны быть завершены в конце следующего года.

Ольга Стрельцова, Дмитрий Филиппов, "ТВ Центр".

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