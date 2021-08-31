К корпусу наблюдателей за выборами ОП Москвы присоединились 15 тыс активистов

Более 50% участников - молодежь

К корпусу наблюдателей за выборами Общественной палаты Москвы присоединились 15 тысяч человек.

По словам руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексея Венедиктова, все они буду работать на сентябрьских выборах. Кроме того, будет сформирован резерв на случай, если кто-то не сможет выйти.

В корпус наблюдателей в основном вошли молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет (54,4%). От 35 до 50 - 23,3%, и старше 50 лет - 22,3%. Опыт работы наблюдателем имеют 45% записавшихся.

Все участники корпуса проходят обучение. На очных встречах с наблюдателями работают преподаватели национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" и Московского городского университета управления правительства Москвы.

В этот раз эксперты отказались от формата академических лекций и сделали курс интерактивным. Наблюдатели учатся в мини-группах, а занятия проходят в формате дискуссий, ролевых игр и тренингов", - говорится на официальном сайте Общественной палаты города.

Наблюдатели будут работать на каждом избирательном участке столицы в дни выборов депутатов Госдумы, Мосгордумы и совета депутатов района Щукино с 17 по 19 сентября.

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