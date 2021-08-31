Зрители ТВЦ помогли собрать средства на лечение Андрея Кузьмина

Мальчик борется с острым лимфобластным лейкозом

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita собрали деньги на лечение Андрея Кузьмина. Мальчик борется с острым лимфобластным лейкозом. Лечение даётся тяжело, чтобы выжить, ребенку срочно нужен препарат "Онкаспар" - 15 флаконов стоят более пяти миллионов рублей. Таких денег семья сама не соберет.

Мы благодарим всех, кто откликнулся и помог Андрею. Слова благодарности от его мамы:

"Я от всего сердца хочу сказать вам огромное спасибо за помощь в сборе средств на лечение Андрюши! Благодаря Вашим отзывчивым сердцам у моего сына появился шанс на здоровое и полноценное детство! Мы с мужем очень верим, что этот дорогостоящий препарат поможет нашему мальчику победить болезнь и снова стать озорным ребенком, а нам вернуться к счастливому родительству! Я бесконечно благодарна Господу Богу за то, что в нашем мире так много людей, готовых откликнуться на чужую беду! Вы делаете великое дело! Здоровья Вам и Вашим близким!"

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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