ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Зрители ТВЦ помогли собрать средства на лечение Андрея Кузьмина

12:37
  • вторник
  • 31 августа 2021

Мальчик борется с острым лимфобластным лейкозом

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita собрали деньги на лечение Андрея Кузьмина. Мальчик борется с острым лимфобластным лейкозом. Лечение даётся тяжело, чтобы выжить, ребенку срочно нужен препарат "Онкаспар" - 15 флаконов стоят более пяти миллионов рублей. Таких денег семья сама не соберет.

Мы благодарим всех, кто откликнулся и помог Андрею. Слова благодарности от его мамы:

"Я от всего сердца хочу сказать вам огромное спасибо за помощь в сборе средств на лечение Андрюши! Благодаря Вашим отзывчивым сердцам у моего сына появился шанс на здоровое и полноценное детство! Мы с мужем очень верим, что этот дорогостоящий препарат поможет нашему мальчику победить болезнь и снова стать озорным ребенком, а нам вернуться к счастливому родительству! Я бесконечно благодарна Господу Богу за то, что в нашем мире так много людей, готовых откликнуться на чужую беду! Вы делаете великое дело! Здоровья Вам и Вашим близким!"

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Андрей Кузьмин
Андрей Кузьмин
Андрей Кузьмин
Андрей Кузьмин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.