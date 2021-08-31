Зрители ТВЦ помогли собрать средства на лечение Вари Курочкиной

У Вари - врождённый порок сердца

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita собрали деньги на лечение четырехлетней Варвары Курочкиной из Тульской области.

У Вари - врождённый порок сердца: стеноз клапана лёгочной артерии. Это одна из самых тяжелых патологий, и откладывать лечение нельзя. Прооперировать ребенка готовы врачи в Германии, но для этого семье нужно было собрать почти 4 миллиона рублей. Мы благодарим зрителей нашего канала за то, что они помогли это сделать.

Слова благодарности от мамы Варвары:

"Я хочу поблагодарить Вас за помощь моей доченьке Вареньке! Мы сделали это! Сбор закрыт! Мне очень радостно осознавать, что в мире так много добрых и милосердных людей, готовых поддержать чужую семью в трудной ситуации! Благодаря Вам дочка сможет сделать еще один шаг на пути к выздоровлению! Впереди у нас еще много испытаний, и очень хочется, чтобы каждый из Вас преодолел их вместе с нами! Спасибо за все звонки и теплые пожелания, Вы помогаете нам уверенно двигаться дальше! Я от всей души желаю Вам здоровья и благополучия! Пусть жизнь будет наполнена радостными и счастливыми моментами, а удача сопутствует Вам во всех делах! Низкий поклон за Ваши отзывчивые сердца!"

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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