Кремль: Путин хорошо защищен от коронавируса

Вакцинация дала свой положительный эффект

Президент России Владимир Путин обладает уровнем антител после вакцинации от коронавируса.

"Мы вас можем заверить, что президент активно работает, и, действительно, вакцинация дала свой положительный эффект. Он обладает необходимым защитным уровнем антител", - заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что Путин сдает ПЦР-тесты и анализы на антитела к коронавирусу столько, сколько это целесообразно с точки зрения врачей.

"Информация о состоянии здоровья президента является непубличной информацией", - отреагировал пресс-секретарь.

Ранее Путин сообщил, что показатели после вакцинации от коронавирусной инфекции держатся хорошо.

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