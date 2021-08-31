ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Польша введет режим ЧС из-за белорусских мигрантов

13:36
  • вторник
  • 31 августа 2021

Ситуация на границе напряженная

Правительство Польши хочет ввести 30-дневный режим ЧС в регионах на границе с Белоруссией из-за потока мигрантов.
Литва объявила о высылке белорусских дипломатов

С такой просьбой кабмин намерен обратиться к президенту страны Анджею Дуде. Речь идет о 115 населенных пунктах в Подляском воеводстве и 68 - в Люблинском, передает ТАСС.

"Ситуация на границе напряженная", - премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

По информации полиции Польши, с начала августа было зарегистрировано более трех тысяч попыток нелегально проникнуть в страну с территории Белоруссии.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Польские пограничники задержали беженцев
Польские пограничники задержали беженцев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.