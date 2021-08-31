Польша введет режим ЧС из-за белорусских мигрантов

Ситуация на границе напряженная
Правительство Польши хочет ввести 30-дневный режим ЧС в регионах на границе с Белоруссией из-за потока мигрантов.
С такой просьбой кабмин намерен обратиться к президенту страны Анджею Дуде. Речь идет о 115 населенных пунктах в Подляском воеводстве и 68 - в Люблинском, передает ТАСС.
"Ситуация на границе напряженная", - премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.
По информации полиции Польши, с начала августа было зарегистрировано более трех тысяч попыток нелегально проникнуть в страну с территории Белоруссии.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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