Польша введет режим ЧС из-за белорусских мигрантов

Ситуация на границе напряженная

Правительство Польши хочет ввести 30-дневный режим ЧС в регионах на границе с Белоруссией из-за потока мигрантов.

С такой просьбой кабмин намерен обратиться к президенту страны Анджею Дуде. Речь идет о 115 населенных пунктах в Подляском воеводстве и 68 - в Люблинском, передает ТАСС.

"Ситуация на границе напряженная", - премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

По информации полиции Польши, с начала августа было зарегистрировано более трех тысяч попыток нелегально проникнуть в страну с территории Белоруссии.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram