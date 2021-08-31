Гидрометцентр пообещал москвичам скорое бабье лето

Похолодание в сентябре является предвестником теплой и сухой погоды

Холодная погода, которую прогнозируют метеорологи в центральной части Европейской России, является предвестником бабьего лета. Об этом во вторник, 31 августа, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Более точные сроки наступления бабьего лета синоптик пообещал озвучить за три-четыре дня до его наступления, сообщает РИА Новости.

Бабье лето — это период теплой и сухой погоды в конце сентября или в первой половине октября, связанный с приходом антициклона. Бабье лето обычно наступает после значительного похолодания.

На начавшейся 30 августа неделе в Москве установится по-настоящему осенняя погода. Начиная со 2 сентября, в столице будет не выше +16 днем, а в ночные часы — 8-13 градусов тепла. Начнутся холодные дожди, они будут сопровождаться промозглым северным ветром, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

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