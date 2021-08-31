ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Гидрометцентр пообещал москвичам скорое бабье лето

13:40
  • вторник
  • 31 августа 2021

Похолодание в сентябре является предвестником теплой и сухой погоды

Холодная погода, которую прогнозируют метеорологи в центральной части Европейской России, является предвестником бабьего лета. Об этом во вторник, 31 августа, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Как подготовить организм к осени: советы врачей

Более точные сроки наступления бабьего лета синоптик пообещал озвучить за три-четыре дня до его наступления, сообщает РИА Новости.

Бабье лето — это период теплой и сухой погоды в конце сентября или в первой половине октября, связанный с приходом антициклона. Бабье лето обычно наступает после значительного похолодания.

На начавшейся 30 августа неделе в Москве установится по-настоящему осенняя погода. Начиная со 2 сентября, в столице будет не выше +16 днем, а в ночные часы — 8-13 градусов тепла. Начнутся холодные дожди, они будут сопровождаться промозглым северным ветром, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Теплая погода
Теплая погода
Теплая погода
Теплая погода
Теплая погода
Теплая погода
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.