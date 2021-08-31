Конфликт Лободы и Киркорова закончился примирением

Конфликт начался с нелестного высказывания экс-продюсера Лободы в адрес певца

Певец и продюсер Филипп Киркоров примирился с коллегой по творческому цеху Светланой Лободой.

Как рассказали источники в окружении звезд, на музыкальном конкурсе "Новая волна", который проходил в Сочи с 19 по 25 августа, исполнители долго общались в гримерке с глазу на глаз.

В результате Киркоров и Лобода решили забыть обоюдные обиды и вместе отправились на день рождения блогера Елены Блиновской в качестве приглашенных звезд, сообщает StarHit.

Конфликт начался с нелестного высказывания в адрес Киркорова продюсера Нателлы Крапивиной, которая раньше работала со Светланой Лободой. Женщина раскритиковала певца и блогера Даву, которые пришли на мероприятие в образе пары. В ответ Киркоров отчитал продюсера и ее подопечную.

Вслед за этим Крапивина заявила об отказе от сотрудничества с Лободой, а также об уходе из шоу-бизнеса.

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