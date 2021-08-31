"Не хожу на стрелки": Сарик Андреасян ответил молодому мужу Кудрявцевой

Ранее супруг телеведущей предложил режиссеру поговорить по-мужски

Оскорбленный не самой удачной шуткой Леры Кудрявцевой Сарик Андреасян отказался идти на встречу с ее мужем Игорем Макаровым. Напомним, 33-летний хоккеист предложил режиссеру встретиться и поговорить по душам. Мужчина посчитал, что Андреасян оскорбил его 50-летнюю супругу.

Андреасян отказался считать свое лицо "мордой", хотя и признал, что далеко не голливудский красавчик. Кроме того, он признался, что, как и любой армянин, не любит хоккей и когда его прижимают к бортику.

"Безусловно я не так красив, как Шон Пенн, но у меня не морда. Во-вторых я не люблю хоккей и вообще армяне не любят заниматься хоккеем. В третьих я не сижу на кортах, не разговариваю по фене и года с 2001-го не хожу на стрелки", - написал Андреасян в своем инстаграме.

Режиссер согласился встретиться только для того, чтобы услышать извинения от Кудрявцевой, ее мужа и руководства фестиваля "Новая волна". Андреасян подчеркнул, что живет в правовом государстве и решает проблемы только законными способами.

Конфликт между Лерой Кудрявцевой и Сариком Андреасяном начался после шутки, которую телеведущая произнесла со сцены фестиваля "Новая волна". Представляя очередной номер, она произнесла: "Их много, как фильмов Сарика Андреасяна, но, как говорится, хорошего мало". Слова Кудрявцевой задели Андреасяна. В социальных сетях режиссер грубо ответил ей, назвав "тварью".

За телеведущую заступился ее муж, хоккеист Игорь Макаров. Он предложил Андреасяну встретиться и поговорить по-мужски.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram