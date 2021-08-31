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Собянин выделил 850 миллионов рублей на диспансеризацию после ковида

14:07
  • вторник
  • 31 августа 2021

Ее включили в программу госгарантий бесплатной медпомощи

Углубленную диспансеризацию включили в программу госгарантий бесплатной медицинской помощи.

Мэр Москвы Сергей Собянин включил углубленную диспансеризацию после перенесенного коронавируса в программу государственной гарантии бесплатной медицинской помощи.

Для ее проведения столичные власти выделили 847,6 миллиона рублей. Деньги получит Московский городской фонд обязательного медицинского страхования.

"Правительство Москвы внесло изменения в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2021-2023 годах", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее Миздрав предупредил о риске смерти в течение полугода после перенесенного ковида. В связи с этим нельзя игнорировать углубленную диспансеризацию.

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