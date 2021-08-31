Экипаж разбившегося Ил-112В посмертно награжден орденами Мужества

Указ подписал президент России Владимир Путин

Члены экипажа самолета Ил-112В посмертно награждены орденами Мужества. Соответствующий указ во вторник, 31 августа, подписал президент России Владимир Путин.

Дмитрий Комаров, Николай Куимов и Николай Хлудеев награждены за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при испытании и освоении новой авиационной техники.

Указ главы государства опубликован на официальном сайте Кремля.

Самолет Ил-112В потерпел крушение 17 августа в районе подмосковной Кубинки. Во время полета у самолета загорелся правый двигатель, в результате чего он начал терять высоту. Находившиеся на борту члены экипажа погибли.

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