Экипаж разбившегося Ил-112В посмертно награжден орденами Мужества

Указ подписал президент России Владимир Путин
Члены экипажа самолета Ил-112В посмертно награждены орденами Мужества. Соответствующий указ во вторник, 31 августа, подписал президент России Владимир Путин.
Дмитрий Комаров, Николай Куимов и Николай Хлудеев награждены за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при испытании и освоении новой авиационной техники.
Указ главы государства опубликован на официальном сайте Кремля.
Самолет Ил-112В потерпел крушение 17 августа в районе подмосковной Кубинки. Во время полета у самолета загорелся правый двигатель, в результате чего он начал терять высоту. Находившиеся на борту члены экипажа погибли.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram