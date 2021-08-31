Худрук МХАТ подтвердил продление контракта с Бузовой

Звезда не обходится театру дорого, заявил Эдуард Бояков

Телеведущая и певица Ольга Бузова продолжит выходить на сцену Московского художественного академического театра имени М. Горького в спектакле "Чудесный грузин". Об этом во вторник, 31 августа, рассказал художественный руководитель МХАТ Эдуард Бояков.

Худрук отметил, что у звезды "не было совершенно точно никаких финансовых аппетитов", она не обходится театру дорого. Финансовый вопрос находился на "шестом-седьмом плане".

Бояков не стал называть конкретные цифры, однако рассказал, что Бузовой платят меньше, чем народным артистам, приглашенным для участия в других спектаклях театра — при том, что теледива привлекает зрителей.

Оценивая сценическую работу знаменитости, Бояков заявил, что доволен и Бузова продолжит выходить на подмостки. Что касается дискуссий вокруг спектакля и участия в нем телеведущей, постановка — не о телеведущей и не о ее героине, подчеркнул худрук.

В ноябре зрители МХАТ смогут увидеть обновленную версию постановки, сообщает РИА Новости.

Ольга Бузова получила роль певицы кабаре Беллы Шанталь в спектакле об Иосифе Сталине "Чудесный грузин". Премьера постановки состоялась 11 июня на сцене МХАТ имени Горького. Гонорар телезвезды составил 446 тысяч рублей: 212 766 рублей — за репетиции и 234 044 рубля — непосредственно за выступление.

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