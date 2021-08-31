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Москва обеспечит бесплатный транспорт для концертных выездов музыкальных школ

14:41
  • вторник
  • 31 августа 2021

Ожидается, что потребность в таких перевозках составит 1,6 тысячи выездов в год

С наступлением нового учебного года столичные музыкальные школы смогут бесплатно заказывать городские автобусы для переездов детских оркестров на выступления. Об этом во вторник, 31 августа, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
Собянин отметил текущие итоги реализации проекта "Искусство-детям"

1 сентября к учебе вернутся не только общеобразовательные, но и творческие школы. В московских школах искусств занимаются более 500 тысяч детей всех возрастов, напомнил градоначальник. Кроме того, на базе таких учреждений создано более 800 оркестров, хоров и иных творческих коллективов.

Во время открытия нового здания детской школы искусств имени М.И. Глинки Собянин подчеркнул, что фестивали и выездные мероприятия — важное направление, которое позволяет не закрываться в стенах школ искусств.

Поскольку Москва — город достаточно сложный для передвижения с точки зрения безопасности и организации транспортного обслуживания, по просьбе руководителей и учащихся школ искусств принято решение о выделении специального транспорта на бесплатной основе.

Ожидается, что потребность в таких перевозках составит 1,6 тысячи выездов в год, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В мае Сергей Собянин рассказал, что в столице в рамках проекта "Искусство - детям" отремонтировали 125 музыкальных школ.

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