Москва обеспечит бесплатный транспорт для концертных выездов музыкальных школ

Ожидается, что потребность в таких перевозках составит 1,6 тысячи выездов в год

С наступлением нового учебного года столичные музыкальные школы смогут бесплатно заказывать городские автобусы для переездов детских оркестров на выступления. Об этом во вторник, 31 августа, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

1 сентября к учебе вернутся не только общеобразовательные, но и творческие школы. В московских школах искусств занимаются более 500 тысяч детей всех возрастов, напомнил градоначальник. Кроме того, на базе таких учреждений создано более 800 оркестров, хоров и иных творческих коллективов.

Во время открытия нового здания детской школы искусств имени М.И. Глинки Собянин подчеркнул, что фестивали и выездные мероприятия — важное направление, которое позволяет не закрываться в стенах школ искусств.

Поскольку Москва — город достаточно сложный для передвижения с точки зрения безопасности и организации транспортного обслуживания, по просьбе руководителей и учащихся школ искусств принято решение о выделении специального транспорта на бесплатной основе.

Ожидается, что потребность в таких перевозках составит 1,6 тысячи выездов в год, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В мае Сергей Собянин рассказал, что в столице в рамках проекта "Искусство - детям" отремонтировали 125 музыкальных школ.

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