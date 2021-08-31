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Собянин: прошедшие ревакцинацию пенсионеры получат набор "С заботой о здоровье"

14:35
  • вторник
  • 31 августа 2021

Получить коробку можно до конца года

Сделавшие повторную прививку от коронавируса москвичи старше 65 лет получат в подарок коробку "С заботой о здоровье". Распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

В подарочный набор входят вещи, необходимые для поддержания здоровья и хорошего самочувствия: пульсоксиметр; измеритель артериального давления; таблетница на семь дней;  биологически активная добавка "Омега 3"; витамин D3; набор качественной косметики для ухода за кожей, зубные паста и щетка; антибактериальный гель; 30 медицинских масок.

Сертификат на подарочный набор можно получить в пункте вакцинации после прохождения первичной или повторной вакцинации. Затем нужно будет позвонить по телефону +7 (495) 870-44-44. Получить коробку можно до конца года.

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Подарочный набор "С заботой о здоровье"
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