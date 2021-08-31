В России не выявили южноафриканскую мутацию коронавируса

Новый штамм очень устойчив к вакцине

В России пока нет случаев заражения мутацией коронавируса C.1.2, выявленной в Южной Африке.

Об этом ТАСС сообщили в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора.

"В России случаи заболевания, относящиеся к данной линии, не выявлены", - сообщили в центре.

Ранее в ЮАР обнаружили новый штамм коронавируса, который обладает стремительной скоростью распространения. Ученые полагают, что новый штамм может обладать повышенной агрессивностью при высокой устойчивости к вакцинам.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram