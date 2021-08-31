Оскорбившему детей Джигану предложили поработать Дедом Морозом

На музыканта пожаловались в Генпрокуратуру

Национальный родительский комитет пожаловался в Генпрокуратуру на рэпера Джигана за то, что он оскорбил детей, назвав их "петушками".

Ранее певец опубликовал видео в социальных сетях, где он расслабляется на лодке, выпивает и намекает на нетрадиционную ориентацию своих поклонников. Затем Джиган удалил видео, однако его успели посмотреть более 1,3 миллиона пользователей.

"Наши специалисты посмотрели ролик в Instagram, где он оскорбляет своих подписчиков, в том числе детей и подростков <…> этого "достаточно, чтобы подать заявление в Генпрокуратуру", - сообщил РИА Новости директор организации Юрий Оболонский.

Он отметил, что удивлен, что отец четверых детей пропагандирует ЛГБТ вместо семейных ценностей.

"Еще лучше, чтобы он сам извинился и, скажем, например, рождественские праздники провел как Дед Мороз, работая не в казино и клубах, а именно в детских садах", - добавил Оболонский.

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