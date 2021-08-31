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Минфин отверг идею налогового вычета за аренду жилья

15:26
  • вторник
  • 31 августа 2021

На фоне пандемии такой шаг нанесет удар бюджетам регионов, считают в ведомстве

Министерство финансов не поддерживает предложение о введении налогового вычета за аренду жилья. Об этом во вторник, 31 августа, рассказал заместитель главы ведомства Алексей Сазанов.
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Чиновник пояснил, что в текущих условиях борьбы с последствиями пандемии коронавируса в регионах сложилась тяжелая ситуация с бюджетными доходами.

Введение нового налогового вычета нанесло бы "сокрушительный удар", поскольку налог на доходы физических лиц зачисляется именно в доходы бюджетов субъектов Российской Федерации, цитирует Сазанова РИА Новости.

Минстрой для развития арендного рынка предложил включить в госпрограмму "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан России" инициативу о введении налогового вычета с расходов на аренду жилья или о субсидировании арендной платы до покрытия рыночного уровня платежей.

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