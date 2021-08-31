Листопад и холод: москвичам сообщили о начале осени

Ожидается усиление северного ветра

Резкое похолодание, порывистый северный ветер – такой поворот погоды ожидается с началом сентября. После 3-го числа начнется первый листопад: поворотным моментом сезона для растений станет переход среднесуточной температуры воздуха через плюс 10 градусов в сторону понижения, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Произойдет это уже 3 сентября, когда ночью резко похолодает до плюс 2-7, а днем будет не выше плюс 7-12. Для фабрики фотосинтеза это является критической температурой – происходит ее замедление и прекращение работы...", - цитирует синоптика РИА Новости.

Усилится холодный порывистый северный ветер. Сильнее всего ветер разойдется в пятницу и субботу: скорость в порывах может достигать 12-17 метров в секунду, а на северо-западе России – штормовых показателей, до 22 метров в секунду.

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