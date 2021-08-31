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Кабмин выделит 2 млрд рублей театрам и библиотекам в регионах

15:42
  • вторник
  • 31 августа 2021

Учреждения культуры закупят новые книги, технику и мебель

Российское правительство направит дополнительно около 2 млрд рублей на поддержку детских и кукольных театров, а также библиотек в регионах. Об этом во вторник, 31 августа, рассказал премьер-министр Михаил Мишустин во время церемонии вручения государственных и правительственных наград деятелям культуры и искусства.
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Мишустин уточнил, что на эти средства библиотеки смогут закупить новые книги и технику для работы в интернете, создать условия для людей с ограничениями по здоровью. В детских театрах установят оборудование и заменят старые кресла.

В целом за счет выделяемых денег планируется модернизировать 30 театров и 150 библиотек.

Глава кабмина отметил, что в ходе реализации нацпроекта "Культура" к концу 2021 года планируется завершить капитальный ремонт в 165 детских музыкальных школах и школах искусств в 76 регионах России.

В следующие три года запланирована реконструкция и ремонт еще почти 500 зданий детских школ искусств по всей стране, сообщается на официальном сайте правительства.

Ранее кабмин выделил 4 млрд рублей на реализацию программы "Пушкинская карта". Она позволит почти 13 миллионам молодых граждан нашей страны получить доступ к культурным мероприятиям и произведениям искусства.

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