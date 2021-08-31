Путину сообщили об угрожающем Ульяновску оползне

Под угрозой 100 тысяч жителей

Приближающийся к жилым домам оползень угрожает району Ульяновска, в котором проживают около 100 тысяч человек. Об опасной ситуации на берегу Волги президенту России Владимиру Путину доложил врио губернатора региона Алексей Русских.

"Есть у нас еще проблемы с оползнями. У нас правая часть города, правый берег потихонечку сползает. И сейчас под угрозой порядка 100 тысяч населения правого берега", - сообщил Русских. Он добавил, что оползни практически подошли к жилым домам.

Пути решения проблемы, по словам врио губернатора, намечены. В этом году начинается проектирование – будут укреплены береговая линия и оползневая зона, передает ТАСС.

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