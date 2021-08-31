РИА Новости: в Афганистане сформировано новое правительство

Названы руководители силовых ведомств и министр иностранных дел

Консультации по формированию нового правительства Афганистана завершены, стали известны назначения на ключевые посты. Об этом во вторник, 31 августа, рассказал высокопоставленный источник в рядах запрещенного в России террористического движения "Талибан".

По словам представителя талибов, сын основателя движения мулла Якуб Ахунд назначен министром обороны Афганистана. Министерство внутренних дел возглавил сын одного из лидеров "Талибана" Халиф Хаккани.

Помимо руководителей силовых ведомств назначен министр иностранных дел, им стал глава политического офиса талибов мулла Абдул Гани Барадар, сообщает РИА Новости.

Официальное подтверждение информации о формировании правительства Афганистана не поступало. Источник в военной комиссии "Талибана" ранее рассказал, что состав кабмина станет известен в пятницу, 3 сентября

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 30 августа, что говорить о пересмотре статуса "Талибана" преждевременно. Он подчеркнул, что Москва намерена посмотреть на первые шаги талибов и дождаться формирования руководства Афганистана.

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