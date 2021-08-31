Собянин открыл новую школу искусств имени Глинки в районе Печатники

В рамках городской программы "Искусство детям" в здании провели капитальный ремонт

На юго-востоке столицы в районе Печатники мэр Москвы Сергей Собянин открыл новое здание детской школы искусств имени Глинки. В рамках городской программы "Искусство детям" в здании провели капитальный ремонт, закупили новые инструменты, оборудование и мебель.

Ноты на фасаде - знак того, что здесь обязательно зазвучит музыка. Это здание, построенное по необычному проекту - новый дом для музыкальной школы имени Глинки.

Эффектное разноуровневое здание. Три с половиной тысячи квадратных метров. Строители учитывали все пожелания преподавателей. И теперь здесь - большой концертный зал с великолепной акустикой, классы музыкальной литературы, сольфеджио, постановки голоса. Дворец музыки или драгоценная шкатулка талантов - так называет новый дом основательница школы Тамара Караева. Она руководила ею 47 лет.

"Открывалась школа в аэропорту "Внуково", потом нас перевели по просьбе райкома партии в Печатники. А в Печатниках нас из школы образовательной перевели в другую школу, в общем пять переездов было там, и шестой вот сейчас. Надеюсь - последний, потому что это в общем наш дом. Теплый. Уютный", - сказала Тамара Караева, основательница детской школы искусств имени Глинки.

Переезд состоялся. В классах - именно те инструменты, о которых мечтали - фортепиано, виолончели, скрипки, ударные и саксофоны. Воспитанники школы уже попробовали, как они звучат.

"Тут, конечно, рояль очень отличается от тех, которые были в той школе. Он очень плавный, мягкий", - сказал Роман Сергеев.

Благодаря новому зданию появилась возможность принимать гораздо больше учеников, да и статус школы изменился.

"С этого года мы, во-первых, стали Школой искусств - а это значит, у нас добавились новые специальности - это живопись, искусство театра, это хореография, это вокал", - заявил Денис Гордеев, директор детской школы искусств имени Глинки.

На самых первых занятиях в новой школе искусств побывал сегодня мэр столицы Сергей Собянин.

- Детишки, вы посмотрели новую школу? - Да. - И как вам, нравится? - Да, очень. Спасибо большое.

Первого сентября начинают свою работу не только школы, но и многочисленные учреждения дополнительного образования. В Москве в них занимается полмиллиона детей.

"И, конечно, надо всю эту масштабную сеть подготовить, чтобы первого сентября приняли детей. Мы за эти годы капитально отремонтировали, реконструировали больше сотни музыкальных школ. Семь новых школ построили", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Надеемся, подчеркнул сегодня мэр, этот учебный год пройдет в обычном режиме. Удастся вернуться к проведению фестивалей и других внешкольных мероприятий. И в этом смысле воспитанников школ Искусств ждет приятный бонус.

"Приняли решение о выделении специального транспорта для перемещения детей из школ искусств к месту проведения концертов. Департамент транспорта, Мосгортранс будет выделять первоклассные автобусы, бесплатно, на которых можно будет перемещаться по городу", - объявил Собянин.

Детская школа искусств имени Глинки со своим новым концертным залом теперь и сама сможет принимать российские и международные фестивали. Здесь уже обещают - концерты будут проходить каждую неделю.

Юлия Богоманшина, Илья Ушаков, Владимир Черных, "ТВ Центр".

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