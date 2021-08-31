Россия подготовила новые партии "Спутника V" для отправки в Армению

Обсуждается производство российской вакцины в республике

Армения получит новые партии российской вакцины от коронавируса "Спутник V" - груз препарата уже готов к отправке. Пандемия не стала помехой для развития сотрудничества Москвы и Еревана, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Договорились о продолжении сотрудничества в противодействии коронавирусной инфекции. Мы уже несколько партий вакцины "Спутник V" в Армению поставили, сейчас ожидаются новые партии", - сообщил Лавров на встрече с руководителем армянского внешнеполитического ведомства Араратом Мирзояном.

Российский министр подчеркнул, что Москва и Ереван планируют развивать сотрудничество между медицинскими научными учреждениями на системной основе. Россия с конца прошлого года поставила в Армению несколько десятков тысяч доз вакцины "Спутник V". А сейчас, по словам Лаврова, планируется производство препарата и в самой республике, передает ТАСС.

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