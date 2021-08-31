ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Задачи перед стартом: в правительстве обсудили подготовку к переписи

16:50
  • вторник
  • 31 августа 2021

До Всероссийской переписи населения осталось чуть более полутора месяцев

В правительстве России обсудили подготовку к Всероссийской переписи населения. Совещание у первого зампредседателя правительства Андрея Белоусова прошло 25 августа.

"Перед нами стоит несколько основных задач - обеспечить участие в проведении переписи запланированного числа переписчиков и волонтёров, завершить все работы по подготовке портала Госуслуг к использованию в ходе переписи и возможности заполнить на портале электронный переписной лист", - подчеркнул Белоусов.

Он отметил: важно ещё раз проверить готовность помещений, транспорта, IT-инфраструктуры и сотрудников территориальных органов Росстата и местной власти к бесперебойной работе.

Глава Росстата Павел Малков сообщил, как решаются задачи. В частности, после принятия постановления правительства об уточнении сроков проведения переписи населения активизировалась информационно-разъяснительная кампания. Региональные и муниципальные органы власти получили рекомендации по совместной информработе, методические материалы размещены в специальной электронной библиотеке.

Для Минпросвещения России Росстат разработал три комплекта материалов уроков (классных часов), посвященных проведению переписи.

Глава Росстата также сообщил о выполнении задачи по организации работы с Минобрнауки и вузами по привлечению студентов к участию в переписи. На 16 августа региональные органы госстатистики заключили договор с вузами о привлечении более 36 тыс. студентов (в том числе для прохождения практики).

Совместно с Минцифрой и членами Комиссии Правительства России Росстат продолжил тестирование опции самостоятельной переписи на портале Госуслуг. По словам замминистра Минцифры России Олега Качанова, подготовлен формат электронного переписного листа удобный для заполнения как в браузере, так и на мобильном устройстве. Сейчас идет нагрузочное тестирование. Ожидается, что пиковая нагрузка на сайт будет в первый и последний день онлайн-переписи. Задача, поставленная первым вице-премьером, — обеспечить максимально надежную работу портала Госуслуг.

Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале Госуслуг.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Всероссийская перепись населения
Всероссийская перепись населения
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.