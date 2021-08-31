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День российской гвардии отметят музыкальным фестивалем

17:21
  • вторник
  • 31 августа 2021

Конкурс "Мы славной Гвардии сыны!" продолжает прием заявок

Граждане всех стран мира - дети, подростки, молодежь и взрослые – могут принять участие во  Всероссийском ежегодном открытом дистанционном музыкальном фестивале военной и патриотической песни "Мы славной Гвардии сыны!". Прием заявок на конкурс еще продолжается, потенциальный участник должен быть не моложе трех лет.
Фестиваль "Спасская башня" стартует в Москве

Фестиваль, приуроченный ко Дню российской гвардии, проводится в рамках Всероссийского музыкального проекта "Мы за Великую Державу". Каждый участник конкурса – как любитель, так и профессионал - представляет любое количество произведений в песенном, музыкально-инструментальном и хореографическом жанрах народного творчества.

День российской гвардии, установленный в 2000 году указом Президента России Владимира Путина, отмечается в Вооруженных Силах Российской Федерации 2 сентября. Российская Императорская Гвардия была создана в начале царствования Петра Первого - в то время гвардией называли привилегированную, лучше других обученную и экипированную часть войск. Гвардейские полки участвовали во всех исторически значимых сражениях 18-19 веков, показывая образцы героизма, мужества и самоотверженности.

В 1918 году гвардейские части были упразднены вместе с расформированием царской армии. Вновь звание гвардейских частей появилось в годы Великой Отечественной войны. Оно присваивалось воинским частям, кораблям, соединениям и объединениям советских Вооруженных сил, отличившихся в боях. Воинское формирование получало гвардейское знамя, а личный состав — гвардейское звание и нагрудный знак.

Как отмечают организаторы конкурса, цель фестиваля, помимо пропаганды патриотизма -  развитие и популяризация отечественной культуры, современного искусства и народного художественного творчества. Кроме того, он должен привлечь внимание молодого поколения к истории русского оружия и исторически сложившимся отношениям между народами.

В числе организаторов конкурса - Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга и Региональная      общественная       организация      "Творческий Союз Работников Культуры и Искусств". Фестиваль пройдет в Санкт-Петербурге 14 сентября.

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