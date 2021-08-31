Олег Леонов: В Москве стартовала раздача браслетов безопасности, которые помогут в поиске пропавших

Москвичи уже оставили более 20 тысяч заявок на их получение

В Российском геронтологическом научно-клиническом центре презентовали браслеты на основе NFC-технологии, помогающие в поиске пропавших людей.

"Браслет "Амулет" содержит в себе защищенный от воды и не требующий подзарядки модуль, на который может быть записана и считана информация о здоровье человека, контакты его родственников. В большом городе пожилой человек, ребенок или человек с ментальными расстройствами нередко может испугаться, стать неконтактным, заблудиться и потеряться. С помощью браслета люди смогут быстрее вернуться домой", - рассказал куратор проектов "Лиза Алерт" Центра поиска пропавших людей Олег Леонов.

Москвичи уже оставили более 20 000 заявок на получение браслетов безопасности для себя и близких. А первыми их обладателями стали подопечные фонда "Артист" — звезды театра и кино прошлых лет. Актеры с интересом приняли простую в обращении технологичную новинку.

"Пожилые люди нуждаются в особом отношении, уходе, защите. Браслет безопасности — один из способов, позволяющих нам быть спокойнее за своих близких, остающихся один на один с опасностями большого города", - отметила учредитель фонда "Артист", актриса Мария Миронова.

Депутат Пресненского совета депутатов Анатолий Юшин поддержал инициативу волонтера-спасателя, отметив важность подобных гаджетов.

"Мы как-то успеваем адаптироваться к ритму большого города, который постоянно повышается, не дает передохнуть. Но не все из старшего поколения готовы к стремительным переменам. Кто-то просто-напросто теряется в двух шагах от дома. Если есть техническое средство, которое может помочь нашим старикам, нужно его применять", - сказал Юшин.

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