Чистоту сентябрьских выборов обеспечат блокчейн и наблюдатели

Об этом рассказали в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве

Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве рассказал, как будет контролировать чистоту голосования.

"В дни выборов депутатов Госдумы, довыборов в Мосгордуму и муниципальный совет района Щукино 17-19 сентября в Общественном штабе будут размещаться: группа разбора - здесь детально разбираются все сообщения с участков с возможностью просмотра записей с видеокамер; видеоцентр, где наблюдатели отслеживают ситуацию на УИК по трансляции с камер, и кол-центр", - говорится в сообщении на сайте Общественной палаты Москвы.

Отмечается, что в штабе будут находиться три участковые избирательные комиссии дистанционного электронного голосования (УИК ДЭГ) и электронный штаб.

"Их расположение на одной площадке позволит эффективно наблюдать за чистотой онлайн-голосования, оперативно получать статистику и контролировать печать бюллетеней - размещенные здесь же ящики со встроенными принтерами будут выводить на печать бумажный "след" из блокчейн-сети", - сообщается на сайте.

Предполагается, что это позволит еще раз сверить число зарегистрированных онлайн-избирателей, полученных бюллетеней и отданных голосов.

"Поскольку мы наблюдаем в Москве и за электронным голосованием, мы сочли нужным, чтобы УИК ДЭГ были тоже рядом с нами, на площадке штаба. Там же будут стоять принтеры, которые печатают бумажный "след", и там же будут сидеть наблюдатели, которые следят за электронным голосованием. Таким образом, мы сделали единую площадку, где все системы наблюдения собраны в одном месте", - приводятся на сайте слова руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексея Венедиктова.

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