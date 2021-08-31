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За две недели снизились цены на овощную продукцию в стране

17:46
  • вторник
  • 31 августа 2021

Специалисты объясняют это хорошим урожаем

Росстат сообщил о снижении цен на овощи – по данным ведомства, тенденция наблюдается уже вторую неделю. О грядущем снижении цены на "борщевой набор" ранее предупреждал Минсельхоз: в министерстве объясняли это хорошим урожаем картофеля и овощей.
В Минсельхозе рассказали, когда овощи снова подешевеют

Ситуацию со стоимостью овощей оценил известный эрудит Анатолий Вассерман. Общественный деятель побывал в одном из сетевых магазинов шаговой доступности.

"Я приобрел овощи на борщ. Могу сказать, что, в целом, все продукты доступные. Чек на покупку составил 289 рублей - что вполне соответствует тенденции к снижению цен, как у сетей, так и у производителей", - сообщил Вассерман.

По данным Росстата, плодоовощная продукция за две недели подешевела в целом на 1,7%. Цена на морковь снизилась на 7,51%, картофель стал дешевле на 1,91%, томаты - на 1,7%, огурцы — на 0,68%.

В то же время, муниципальный депутат, кандидат в депутаты Государственной Думы от партии ЛДПР Антон Медведев сомневается, что сетевые магазины будут работать себе в убыток. Он считает: если подешевели овощи, то, к примеру, конфеты – подорожали. Вот и весь механизм.

Кандидат в депутаты Госдумы от партии РПСС, зампредседателя Российского творческого союза работников культуры Юлия Гладкова, в свою очередь, подчеркивает, что необходимо посмотреть на динамику снижения цен. Сейчас мы видим снижение - но важно, как будут обстоять дела в торговых сетях в дальнейшем. Эксперты отмечают, что мониторить цены на продукты следует на постоянной основе, кроме того, надо расширять доступ к точкам продажи сельскохозяйственным производителям.

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