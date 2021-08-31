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Моргенштерн и Дилара поженились

18:31
  • вторник
  • 31 августа 2021

В соцсетях появились первые кадры со свадьбы

Рэпер Моргенштерн и его возлюбленная, блогер Дилара Зинатуллина поженились.

Пара устроила свадебную церемонию в советском стиле. Рэпер надел классический костюм, невеста - платье с пышной юбкой и фатой. Не обошлось и без выкупа невесты, пишет Teleprogramma.pro. Подружки Дилары развесили по подъезду свадебные плакаты, а потом устроили торг.

Во Дворец бракосочетаний молодожены и их гости отправились на ретро-автомобилях, на которые повесили ленты и водрузили на крыши игрушки.

Соцсети во вторник пестрят фотографиями и видео со свадьбы знаменитостей. На одном из них пару поздравляет телеведущая Ксения Собчак.

Ранее очевидцы засняли теплоход "Рио-1" на набережной Тараса Шевченко, которую организаторы готовят к будущему торжеству. На размещенных кадрах видно, что на борту установлены баннер с ангелом и аббревиатурой "АД", обозначающей инициалы пары, а также несколько декораций: две скульптуры и 26 двуспальных кроватей.

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