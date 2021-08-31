Александр Мажуга: Разработки российских ученых всегда были востребованы в обороне

Профессор РАН рассказал о том, как научные открытия помогают армии страны

Разработки российских ученых вносят весомый вклад в оборону страны, в решение стратегических задач, убежден профессор РАН, доктор химических наук Александр Мажуга. Он подчеркнул, что сегодня производства, работающие на оборону страны, внедряют новейшие технологии и используют самые современные материалы.

"Усовершенствование современной армии невозможно представить без научных достижений. Благодаря работе ученых наши вооруженные силы получают новейшие разработки и уникальные средства защиты", - заявил Александр Мажуга.

Профессор отметил, что в нашей стране наука всегда работала на оборону. Так, ученые Московского химико-технологического института разработали специальный порох для легендарных "Катюш", знаменитый кожзаменитель "Кирза", броневое стекло для штурмовиков и танков и краситель "Хаки" для камуфляжного обмундирования.

Работа продолжается и сегодня. Так, специалисты РХТУ создали уникальный аэрогель. Это кровоостанавливающий материал, который необходим тогда, когда перевязку делают в экстремальных условиях и необходимо остановить сильное кровотечение за 2-3 минуты.

Развитие российской армии, в самом деле, невозможно без использований достижений науки, подтвердил замминистра обороны России, начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил, генерал-полковник Андрей Картаполов. По его данным, к концу 2020 года доля современных образцов вооружений, военной и специальной техники в войсках выросла до 70%.

А в процессе патриотического воспитания молодежи используются разработки отечественных педагогов – в частности, Сухомлинского, Ушинского. Такой подход позволяет выстроить работу общественного движения "Юнармия". Картаполов отметил, что движение юнармейцев привлекает в свои ряды все больше молодежи: к концу этого года число юнармейцев может достичь одного миллиона.

Важную роль в модернизации российской армии играют научные роты, отметил эксперт по вопросам молодежи Михаил Пономарев. Он подчеркнул, что главная задача этих формирований - привлекать молодых квалифицированных инженеров, которые занимаются инновационными нововведениями в оборонно-промышленном комплексе.

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