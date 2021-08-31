Зеленский договорился в США о строительстве пяти блоков АЭС

Совместное заявление подписали минэнерго двух стран

Совместное заявление о начале стратегического диалога в сфере энергетики подписали Украина и США. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский, находящийся с визитом в Вашингтоне.

"Между Украиной и США начат стратегический диалог в сфере энергетики и климата. Соответствующее совместное заявление подписали министр энергетики Украины Герман Галущенко и U.S. Department of Energy", - написал Зеленский в Twitter.

Позже президент Украины сообщил о подписании меморандума с американской компанией Westinghouse Electric. Он предусматривает меморандум, предусматривает строительство по ее технологии энергоблока Хмельницкой АЭС – а впоследствии еще четырех блоков. Стоимость контракта - 30 миллиардов долларов. Об источниках финансирования проекта украинский лидер умолчал.

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