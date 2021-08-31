"Моральная катастрофа": в США подвели итоги эвакуации из Афганистана

Вину возлагают на Байдена и его администрацию

Американским военным удалось эвакуировать из Кабула огромное число гражданских лиц. Однако этого все равно недостаточно, тысячи афганцев так и не смогли попасть на эвакуационные рейсы, отмечает газета The Washington Post в своей редакционной статье. По данным издания, среди оставшихся - бывшие переводчики, работавшие на американских военных, их семьи, сотрудники американских неправительственных организаций, а также активистки, занимавшиеся вопросами прав женщин.

"Это моральная катастрофа - вызванная не действиями военных или дипломатов в Кабуле, которые вели себя смело и профессионально перед лицом смертельной опасности, а ошибками, стратегическими и тактическими, господина Байдена и его администрации", - пишет газета.

Журналисты призвали призвало американские власти приложить все усилия, чтобы добиться возможности для всех афганских беженцев покинуть страну. Для этого администрации надо использовать все имеющиеся рычаги давления на радикальное движение "Талибан" (запрещенная в России организация), считают авторы.

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