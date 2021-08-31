ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Проценко предупредил россиян об осенней вспышке коронавируса

19:38
  • вторник
  • 31 августа 2021

Самое опасное время – конец сентября – начало октября

Россиян предупредили о новой вспышке коронавируса, которая может начаться осенью. Самое опасное время, по мнению главного врача больницы №40 в Коммунарке Дениса Проценко – конец сентября – начало октября.
В России не выявили южноафриканскую мутацию коронавируса

"Меня напрягает конец сентября — начало октября. Столкнется сразу три момента — грипп, ковид и возвращение людей из отпусков", — заявил врач. По мнению Проценко, эти факторы могут создать предпосылки для всплеска заболеваемости, передает URA.ru.

Медик подчеркнул, что осенью многое будет зависеть от позиции граждан. Если она будет пассивная, то, очевидно, снова придется разворачивать дополнительные койки. В то же время, по словам Проценко, человечеству придется научиться жить с коронавирусом – как с гриппом и другими инфекциями. Единственный способ борьбы с COVID-19 - профилактика и вакцинация.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Люди в медицинских масках
Люди в медицинских масках
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.