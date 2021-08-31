Проценко предупредил россиян об осенней вспышке коронавируса

Самое опасное время – конец сентября – начало октября

Россиян предупредили о новой вспышке коронавируса, которая может начаться осенью. Самое опасное время, по мнению главного врача больницы №40 в Коммунарке Дениса Проценко – конец сентября – начало октября.

"Меня напрягает конец сентября — начало октября. Столкнется сразу три момента — грипп, ковид и возвращение людей из отпусков", — заявил врач. По мнению Проценко, эти факторы могут создать предпосылки для всплеска заболеваемости, передает URA.ru.

Медик подчеркнул, что осенью многое будет зависеть от позиции граждан. Если она будет пассивная, то, очевидно, снова придется разворачивать дополнительные койки. В то же время, по словам Проценко, человечеству придется научиться жить с коронавирусом – как с гриппом и другими инфекциями. Единственный способ борьбы с COVID-19 - профилактика и вакцинация.

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