Продажи путевок с кешбэком продлили на 2 недели

Об этом сообщили в Ростуризме

Ростуризм продлил окно продаж туристического кешбэка на две недели.

"Туристы по-прежнему могут покупать пакетные туры и проживание с возможностью отправиться в поездку с 1 октября по 24 декабря. В речные и морские круизы можно отправляться с 1 сентября и до окончания навигации", - сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Продажи должны были завершиться 31 августа, однако из выделенных правительством на реализацию программы в 2021 году 6,7 миллиардов рублей осталось 400 миллионов рублей.

"Это особенно важно для путешественников, которые опасаются заранее бронировать поездки в период пандемии. У путешествий осенью – свои преимущества. Это большое количество свободной инфраструктуры, отелей, можно более гибко и дешевле планировать свой отдых", - прокомментировала глава Ростуризма Зарина Догузова.

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