В офисе Зеленского решили изменить название страны

Государство должно называться Русь-Украина

Украинское государство должно сменить название. В офисе президента Украины Владимира Зеленского над этим работают. Советник руководителя офиса, пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович считает, что страна должна называться Русь-Украина.

"Надо у них отобрать бренд "русских" в конце концов. Я борюсь над тем, чтобы мы называли войну правильно - русско-российская война… Русь - это мы...русы, русины...Я бы сменил название государств, назвал бы нас Русь-Украина, двойное название сделал бы. Мы работаем над этим", - заявил Арестович в интервью журналисту Роману Цимбалюку.

По словам Арестовича, Украина - это и есть Русь. А Россия "с натяжкой может претендовать" на Русь и ее наследие, заявил глава офиса Зеленского в опубликованном на YouTube-канале интервью.

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