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ФСБ задержала вербовщика террористов в Карелии

20:41
  • вторник
  • 31 августа 2021

Подозреваемый использовал соцсети и мессенджеры

Координатор запрещенной в России террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам" задержан в Качканаре. Совместную операцию провели сотрудники управления ФСБ России по Карелии и их коллеги из Свердловской области.
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Задержанный подозревается в вербовке россиян для участия в боевых действиях в Сирии. Возбуждено уголовное дело по факту вербовки мужчиной знакомого из Карелии к участию в боевых действиях. Заключенные под стражу обвиняется также в пропаганде и финансировании террористической деятельности.

По данным следствия, подозреваемый вербовал жителей Карелии и других регионов России через социальную сеть "ВКонтакте" и мессенджер Telegram. В настоящее время он этапирован из Свердловской области в Петрозаводск для следственных действий, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на сообщение ведомства.

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