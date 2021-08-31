Собянин назвал фестиваль "Спасская башня" грандиозным праздником искусства

Мэр Москвы направил приветствие участникам, организаторам и гостям мероприятия

Мэр Москвы Сергей Собянин направил приветствие участникам, организаторам и гостям фестиваля "Спасская башня".

"Сердечно приветствую вас в Москве на XIV Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня". Прекрасный и грандиозный праздник искусства завоевал искреннюю любовь москвичей и гостей столицы", - говорится в послании мэра (цитата по ТАСС).

Собянин поблагодарил всех, кто причастен к организации и проведению "Спасской башни", и пожелал зрителям отличного настроения.

Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" продлится до 5 сентября. Его участники - оркестры из России, Белоруссии, Греции, Катара и Мексики.

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