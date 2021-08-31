Байдену посоветовали раскрыть Зеленскому "горькую правду"

Президент США должен прямо обозначить американские интересы

Президент США Джо Байден должен рассказать украинскому коллеге Владимиру Зеленскому всю горькую правду об истинных интересах Вашингтона. Так же, как американский лидер сделал это в беседе с президентом Афганистана Ашрафом Гани, рассказав тому о неизбежных проблемах с безопасностью после вывода натовского контингента из стран.

Совет Байдену дал обозреватель издания Business Insider Мэтью Май. По его словам, когда в среду Зеленский посетит Белый дом, Байден получит возможность прямо сказать ему, что в действительности Украина имеет второстепенное значение для национальных интересов США.

"Это беспардонно максималистская позиция Киева… Настаивая на членстве в НАТО, Украина хочет, чтобы США помогли ей решить территориальные споры военным путем, сославшись на пятую статью договора о взаимной обороне", — комментирует автор публикации нежелание Киева вести переговоры с самопровозглашенными республиками Донбасса.

Май подчеркивает: Байден должен четко заявить Зеленскому, что вопрос о принятии его страны в Североатлантический альянс не рассматривается. И с республиками Донбасса украинские власти должны договариваться сами.

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