Россияне завоевали шесть золотых медалей в седьмой день Паралимпиады

В общекомандном зачете сборная России занимает третье место

Во вторник россияне завевали сразу шесть золотых, пять серебряных и ещё две бронзовые медали на Паралимпиаде в Токио. Всего - 13 наград. Триумфальным сегодняшний день стал для наших пловцов.

Победителями стали Анна Крившина, Дарья Пикалова, Ильнур Гарипов и Владимир Сотников. Они выиграли смешанную эстафету - 4 стометровки вольным стилем. Андрей Николаев победил в дисциплине 400 метров вольным стилем. Валерия Шабалина стала лучшей на дистанции 200 метров комплексного плавания. Владимир Свиридов стал чемпионом в толкании ядра. А Антон Кулятин победил в беге на дистанции 1500 метров.

Ещё одно золото принёс нашей команде велогонщик Михаил Асташов. Он выиграл шоссейную гонку с раздельным стартом. Серебряными призёрами стали пловчихи Дарья Пикалова и Наталия Буткова, а также Маргарита Гончарова - прыжки в длину, Евгения Швецова - бег на 400 метров, и Алексей Чуркин - толкание ядра. Бронзовые награды на счету Никиты Котукова - прыжки в длину, и Фёдора Рудакова - бег на 1500 метров.

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