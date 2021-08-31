ОП направит на зарубежные избирательные участки более 200 наблюдателей

Досрочное голосование стартует 3 сентября

Общественная палата России планирует направить на зарубежные участки на выборах депутатов Госдумы более 200 наблюдателей. Уже завтра Центризбирком планирует рассмотреть вопрос о том, на каких избирательных участках за пределами нашей страны будет проходить досрочное голосование. Согласно законодательству, оно начнется 3 сентября. До начала голосования в России остается менее трех недель.

В акватории Архангельского порта - длинная вереница военных кораблей. Точно также, 80 лет назад, сюда впервые прибыл союзный конвой, доставивший в СССР партию вооружения и стратегических грузов из Великобритании и США. Операцию назвали "Дервиш", и она стала реальным шагом в совместной борьбе с фашистами. Почтить память участников северных конвоев в этот день вместе с жителями Архангельска решили и активисты "Яблока".

"80 лет назад страны поняли, насколько важно объединиться, чтобы победить фашизм. Сейчас тоже нужно понимать, насколько важно быть вместе, чтобы решать проблемы, которые стоят перед человечеством", - заявил лидер партии "Яблоко" Николай Рыбаков.

О том, как в современном мире бывшим союзникам непросто искать точки соприкосновения, на встрече с представителями национально-культурных объединений говорил и Сергей Лавров. Глава российского МИД, а Лавров входит в первую пятерку федерального списка "Единой России", еще раз отметил: позиция Москвы неизменна. С партнерами можно говорить только на равных и с уважением к их истории и культуре. Но такой диалог готовы вести далеко не все.

"У Запада, к сожалению, это очень глубоко засело. Что это недопустимо, чтобы кто-то вокруг был самостоятельным. Вот они сейчас уже Китай во многих случаях называют главной угрозой. Мы - вторые. Ну, обидно, конечно. Но по-прежнему и мы, и Пекин на международной арене отстаиваем повестку, которая объединяет, а не разъединяет", - сказал Лавров.

О будущем, но уже в образовательной сфере, говорили сегодня в КПРФ. Лидер партии Геннадий Зюганов предлагает вернуться к советским стандартам обучения. И отказаться от Единого государственного экзамена, введение которого коммунисты считают ошибкой.

"Завод любой взорванный я построю за два года. Но если вы взорвете образование, лучшее, классическое, признанное всем мировым сообществом, которым мы гордились. Это травма на 20 лет, минимум. Это невозможно исправить", - заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Отменить ЕГЭ предлагает и "Справедливая Россия". Для подготовки к экзаменам, уверяют эсеры, современным ученикам сегодня требуется столько времени и сил, что на изучение остальной школьной программы их уже не остается. К тому же, полагают в "Справедливой России", сегодня сдать ЕГЭ ученикам сельских школ гораздо сложнее, чем тем, кто учится в крупных мегаполисах.

"Вот я со своей семьей проживаю в деревне в Нижегородской области, многие считают, что я москвич, что я отсюда. Я в деревне живу. И я знаю, как выглядит сельское наше образование. Никак оно не выглядит. Никак. И у нас миллионы детей, они в этом соревновании не участвуют, потому что там не то что репетиторы, там людей-то, которые навык чтения сохранили, там они тоже в минимуме уже", - заявил Захар Прилепин, сопредседатель партии "Справедливая Россия- Патриоты - За правду".

А кандидат от партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин в этот вторник занимался вопросами ветхого и аварийного жилья. В Твери он встретился с жильцами здания, которое находится в критическом состоянии из-за многочисленных перепланировок и пожаров.

Все обращения Сурайкин зафиксировал и пообещал направить жалобы. Фотофиксацией нарушений - но уже в сфере экологии - занялись в "Зеленой альтернативе". Партия поддержала позицию экоактивистов, которые протестуют против строительства трассы через заповедник "Волго-Ахтубинской поймы".

"Активисты написали имена всех, кто виноват, на пнях, срубленных этих дубов. А местные власти закрасили эти пни. Но мы успели, у нас есть фотографии этих пней. И мы их покажем всей стране", - заявил кандидат в депутаты Госдумы от "Зеленой альтернативы" Александр Долгушин.

Страна дать свою оценку программам кандидатов сможет уже совсем скоро. Выборы в Государственную думу стартуют 17 сентября и продлятся три дня.

Екатерина Выскребенцева. "ТВ Центр".

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