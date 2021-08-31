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Захарова предложила офису Зеленского переименовать Украину в "Укрусь"

21:43
  • вторник
  • 31 августа 2021

Свою идею дипломат просто подарила

В Москве, наконец, поняли, чем занимаются в офисе президента Украины Владимира Зеленского. Официальный представитель МИД России Мария Захарова почерпнула полезную информацию из сообщения  советника главы офиса украинского лидера. Алексей Арестович признался, что в администрации усиленно работают над вопросом переименования страны.
Захарова посоветовала Зеленскому не позориться

Арестович, в частности, предлагал "отобрать у России бренд русских". А название Украины сменить на "Русь-Украина".

"Во-первых, здорово, что мы теперь поняли, над чем работают в офисе Зеленского. А то, не скрою, были вопросы. Во-вторых, дарю - Укрусь. Не благодарите", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Арестович ранее в опубликованном на YouTube интервью заверял, что боевые действия в Донбассе следует называть "русско-российской войной". И утверждал, что только жители Незалежной имеют право называться "русами" и "русью".

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