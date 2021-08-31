Мурашко рассказал о регионах с единичными случаями заболевания COVID-19

Все дело в вакцинации

Некоторые регионы России сообщают о единичных случаях заболевания COVID-19. Это те районы, которые лидируют по числу вакцинированных от коронавируса, сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

"Темпы вакцинации набирают обороты в России. В некоторых регионах, которые лидируют по числу вакцинированных граждан, уже идет речь о единичных случаях заболевания", - заявил Мурашко во время беседы с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Аданомом Гебрейесусом.

Глава Минздрава отметил, что сейчас в стране преобладает штамм коронавируса "дельта". А передовая российская вакцина "Гам-ковид-вак" - она же "Спутник V" - позволяет избежать госпитализации пациента, если он все же заразился этой формой вируса, приводит словам министра ТАСС.

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