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"Спойлер - так и будет": Моргенштерн заявил о президентских амбициях

22:23
  • вторник
  • 31 августа 2021

Рэпер признался, что не хочет жить нигде, кроме России

Рэпер Моргенштерн заявил, что в будущем видит себя президентом России.

"Нигде, кроме России, я не хочу жить. Я обожаю эту страну… Чувствуете, что я президентом буду через лет 10-15? Это инсайд был. Спойлер - так и будет", - заявил артист в интервью Дмитрию Гордону.

Во время беседы Моргенштерн нецензурно ответил украинскому журналисту на вопрос о Крыме. Певец заявил, что полуостров принадлежит крымчанам. Ведущий попросил его сказать конкретно, чья это территория. После этого музыкант подчеркнул, что дальше эту тему бесполезно обсуждать. "Я тебя уже… ответом", - сказал он Гордону.

Во вторник стало известно, что Моргенштерн женился. Избранница рэпера – блогер Дилара Зинатуллина.

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