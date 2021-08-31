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Пилот гидросамолета пострадал при жесткой посадке возле Саратова

22:27
  • вторник
  • 31 августа 2021

Аэроплан был самодельным

В результате жесткой посадки на Волгу в Энгельсском районе Саратовской области пострадал пилот. Как сообщили в Южной транспортной прокуратуре, он получил травму и обращался за медицинской помощью.
Пилот разбившегося под Истрой гидроплана выполнял опасные маневры

"По предварительным данным, в кабине находился один пилот, которому в связи с получением травмы оказана медицинская помощь. К месту происшествия выехал саратовский транспортный прокурор. Организована проверка соблюдения законодательства в сфере безопасности полетов", - говорится в сообщении регионального управления СК России.

Ранее сообщалось, что двухместный гидросамолет совершил жесткую посадку на Волгу. Информации об авиапроисшествии в оперативные службы не поступало, самолет из воды доставали самостоятельно. Воздушное судно частично разрушено, личность пилота устанавливается, передает РИА Новости.

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